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ООС: в Золотом-4 появился участковый и представители власти

ООС: в Золотом-4 появился участковый и представители власти

Киев  •  УНН

 • 9821 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. В населенном пункте Золотое-4 в Луганской области, о взятии под контроль которого ранее сообщили украинские военные, появился участковый инспектор и другие представители власти. Об этом говорится в заявлении пресс-центра ООС, передает УНН.

"До 2 июля в населенном пункте Золотое-4 никогда не было присутствии представителей Национальной полиции Украины (что было связано с неподходящими условиями безопасности). В настоящее время в указанном населенном пункте есть участковый инспектор и другие представители органов власти", - говорится в сообщении.

В пресс-центре таким образом прокомментировали награждения военных за "освобождение" Золотого-4. Ранее первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александра Хуга сообщил СМИ, что поселок Золотое-4 в Луганской области, о взятии под контроль которого 2 июля отчитались в штабе операции Объединенных сил, не был оккупирован боевиками. При этом Министерство обороны наградило 18 военнослужащих за освобождение Золотого-4.

"Объединенные силы не заявляли о том, что Золотое-4 находилось под контролем российских наемников. Также средства массовой информации приводят не все ответы первого заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга на вопрос Громадского Радио", - отметили в ООС.

В пресс-центре подчеркнули, что работа по улучшению тактического положения вокруг Золотое-4 велась еще во времена пребывания других военных частей в период проведения АТО.

"Сегодняшние защитники завершили улучшение тактического положения, создали другие опорные пункты и полностью убрали опасность действий диверсионно-разведывательных групп противника", - говорится в заявлении.

По данным ООС, поощрения личного состава роты глубинной разведки и отдельной механизированной бригады происходило не только за улучшение тактического положения вокруг Золотого-4, но и за успешное выполнение боевых задач в районе проведения операции в течение длительного времени.

Как сообщал УНН, 1 июля представитель пресс-центра Объединенных сил подполковник Виктор Шубец заявил, что Золотое-4 Луганской области было освобождено.

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