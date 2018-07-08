ООС: в Золотому-4 з'явився дільничний і представники влади
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. У населеному пункті Золоте-4 в Луганській області, про взяття під контроль якого раніше повідомили українські військові, з'явився дільничний інспектор та інші представники влади. Про це йдеться в заяві прес-центру ООС, передає УНН.
“До 2 липня у населеному пункті Золоте-4 ніколи не було присутності представників Національної поліції України (що було пов’язано з невідповідними умовами безпеки). На даний час у зазначеному населеному пункті є дільничний інспектор та інші представники органів влади”, — сказано у повідомленні.
У прес-центрі в такий спосіб прокоментували нагородження військових за “звільнення” Золотого-4. Раніше перший заступник голови СММ ОБСЄ Александра Хуга повідомив ЗМІ, що селище Золоте-4 на Луганщині, про взяття під контроль якого 2 липня відзвітували в штабі операції Об’єднаних сил, не було окуповане бойовиками. При цьому Міністерство оборони нагородило 18 військовослужбовців за звільнення Золотого-4.
“Об’єднані сили не заявляли про, те що Золоте-4 перебувало під контролем російських найманців. Також засоби масової інформації наводять не всі відповіді першого заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександра Хуга на питання Громадського Радіо”, — наголосили в ООС.
У прес-центрі підкреслили, що робота із покращення тактичного положення навколо Золоте-4 велась ще за часів перебування інших військових частин в період проведення АТО.
“Сьогоднішні захисники завершили покращення тактичного положення, створили інші опорні пункти та повністю прибрали небезпеку дій диверсійно-розвідувальних груп противника”, — йдеться в заяві.
За даними ООС, заохочення особового складу роти глибинної розвідки та окремої механізованої бригади відбувалось не лише за покращення тактичного положення навколо Золотого-4, а й за успішне виконання бойових завдань в районі проведення операції протягом тривалого часу.
Як повідомляв УНН, 1 липня представник прес-центру Об’єднаних сил підполковник Віктор Шубец заявив, що Золоте-4 Луганської області було звільнено.