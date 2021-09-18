ООС: обстрелов не фиксировали, боевики запустили беспилотник
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. С начала суток и до 17 часов на Донбассе зафиксировано одно вражеское нарушение режима прекращения огня - пролет беспилотника. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра ООС, сообщает УНН.
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"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. В течение текущих суток, 18 сентября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре.
Детали
По данным штаба, в Луганской области совершил пролет вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
О факте нарушения Украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в штабе.
Добавим
Накануне, 17 сентября, на Донбассе ранили двух военных.