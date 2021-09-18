ООС: обстрілів не фіксували, бойовики запустили безпілотник

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“Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Протягом поточної доби, 18 вересня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації”, — повідомили в пресцентрі.

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За даними штабу, на Луганщині здійснив проліт ворожий безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10” із перетином лінії розмежування.

Про факт порушення Українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у штабі.

Додамо

Напередодні, 17 вересня, на Донбасі поранили двох військових.