ООС: обстрілів не фіксували, бойовики запустили безпілотник
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. З початку доби і до 17 години на Донбасі зафіксовано одне вороже порушення режиму припинення вогню - проліт безпілотника. Про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру ООС, повідомляє УНН.
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“Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Протягом поточної доби, 18 вересня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації”, — повідомили в пресцентрі.
Деталі
За даними штабу, на Луганщині здійснив проліт ворожий безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10” із перетином лінії розмежування.
Про факт порушення Українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у штабі.
Додамо
Напередодні, 17 вересня, на Донбасі поранили двох військових.