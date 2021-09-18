На Донбасі поранили двох військових
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Протягом минулої доби, 17 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню. Про це УНН повідомили в пресслужбі ООС.
Деталі
Поблизу населеного пункту Піски противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру.
В напрямку Павлополя російські найманці двічі здійснили численні обстріли позицій українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Біля Катеринівки ворог вів вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. В напрямку населеного пункту Зайцеве окупанти відкрили вогонь з гранатометів різних систем та здійснили дистанційне мінування ділянки місцевості протипіхотними мінами ПОМ-2.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні осколкові поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Поточна доба
Станом на 7 годину ранку, 18 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.