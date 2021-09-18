На Донбассе ранили двух военных
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 17 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ООС.
Детали
Вблизи населенного пункта Пески противник применил запрещенные минского договоренностями минометы 120 калибра.
В направлении Павлополь российские наемники дважды осуществили многочисленные обстрелы позиций украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
У Катериновки враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В направлении населенного пункта Зайцево оккупанты открыли огонь из гранатометов различных систем и осуществили дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.
Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотника типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные осколочные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих - удовлетворительное.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Текущие сутки
По состоянию на 7:00 утра 18 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.