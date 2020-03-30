ООС: из-за вражеских обстрелов были ранены двое украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Из-за вражеских обстрелов на Донбассе сегодня были ранены двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook, передает УНН.
"Сегодня, 30 марта, вооруженные формирования Российской Федерации, в очередной раз пренебрегая минскими договоренностям, обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Так, по украинским защитникам вблизи населенного пункта Шумы российские оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сообщили в штабе.
Как указано, эвакуационной техникой воинов доставили в военно-медицинское учреждение, где им оперативно было предоставлено надлежащую медицинскую помощь.
"Такие действия российских оккупантов без ответа не остались - военнослужащие Вооруженных Сил Украины дали врагу достойный отпор. Потери противника уточняются", - добавили в штабе.
Напомним, 29 марта боевики на Донбассе 13 раз обстреляли украинские позиции.