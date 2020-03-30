ООС: через ворожі обстріли поранено двох українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Через ворожі обстріли на Донбасі сьогодні було поранено двох українських військовослужбовців. Про це повідомляє пресцентр ООС у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні, 30 березня, збройні формування Російської Федерації, вкотре нехтуючи мінськими домовленостями, обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил. Так, по українських захисниках поблизу населеного пункту Шуми російські окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення", - повідомили у штабі.
Як вказано, евакуаційною технікою воїнів доставлено до військово-медичного закладу, де їм оперативно було надано належну медичну допомогу.
"Такі дії російських окупантів без відповіді не залишилися – військовослужбовці Збройних Сил України дали ворогу гідну відсіч. Втрати противника уточнюються", - додали у штабі.
Нагадаємо, 29 березня бойовики на Донбасі 13 разів обстріляли українські позиції.