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ООС: через ворожі обстріли поранено двох українських військових

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Через ворожі обстріли на Донбасі сьогодні було поранено двох українських військовослужбовців. Про це повідомляє пресцентр ООС у Facebook, передає УНН.

"Сьогодні, 30 березня, збройні формування Російської Федерації, вкотре нехтуючи мінськими домовленостями, обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил. Так, по українських захисниках поблизу населеного пункту Шуми російські окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення", - повідомили у штабі.

Як вказано, евакуаційною технікою воїнів доставлено до військово-медичного закладу, де їм оперативно було надано належну медичну допомогу.

"Такі дії російських окупантів без відповіді не залишилися – військовослужбовці Збройних Сил України дали ворогу гідну відсіч. Втрати противника уточнюються", - додали у штабі.

Нагадаємо, 29 березня бойовики на Донбасі 13 разів обстріляли українські позиції.

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