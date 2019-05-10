ООС: боевики совершили три обстрела

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 боевики совершили 3 обстрела позиций украинских военных, применяя артиллерию и минометы. Противник вел огонь на Луганском направлении", - сказал Гуцул.



По украинским защитникам Новозвановки с 7:45 от оккупированного пгт Калиново противник выпустил 8 мин калибра 120 мм и вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С 8:10 от Первомайска российско-оккупационные войска совершили еще и 14 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм. Эти обстрелы по позициям нашим защитников Новозвановки оккупанты завершили одновременно в 8:30.



Кроме этого, по направлению от Первомайска, с 7:50 в течение 20 минут враг выпустил 17 мин 120-го калибра по защитникам м. Попасная.



Напомним, 9 мая вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями 120 мм минометов.