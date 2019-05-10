ООС: боевики совершили три обстрела

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 64541 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 92620 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101535 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103435 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126735 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112580 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138431 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144756 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130201 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130260 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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ООС: боевики совершили три обстрела

ООС: боевики совершили три обстрела

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три обстрела со стороны противника, с применением артиллерии и минометов. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 боевики совершили 3 обстрела позиций украинских военных, применяя артиллерию и минометы. Противник вел огонь на Луганском направлении", - сказал Гуцул.

По украинским защитникам Новозвановки с 7:45 от оккупированного пгт Калиново противник выпустил 8 мин калибра 120 мм и вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С 8:10 от Первомайска российско-оккупационные войска совершили еще и 14 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм. Эти обстрелы по позициям нашим защитников Новозвановки оккупанты завершили одновременно в 8:30.

Кроме этого, по направлению от Первомайска, с 7:50 в течение 20 минут враг выпустил 17 мин 120-го калибра по защитникам м. Попасная.

Напомним, 9 мая вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями 120 мм минометов.

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