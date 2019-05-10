ООС: бойовики здійснили три обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Від початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано три обстріли з боку противника, з застосуванням артилерії та мінометів. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Від початку поточної доби, станом на 12:00 бойовики здійснили 3 обстріли позицій українських військових, застосовуючи артилерію та міномети. Противник вів вогонь на Луганському напрямку", - сказав Гуцуля.
По українським оборонцям Новозванівки з 7:45 від окупованого смт Калинове противник випустив 8 мін калібру 120 мм та вів обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З 8:10 від Первомайська російсько-окупаційні війська здійснили ще й 14 пострілів з артилерії калібру 122 мм. Ці обстріли по позиціях нашим захисників Новозванівки окупанти завершили одночасно о 8:30.
Окрім цього, з напрямку від Первомайська, з 7:50 протягом 20 хвилин ворог випустив 17 мін 120-го калібру по оборонцям м. Попасна.
Нагадаємо, 9 травня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів.