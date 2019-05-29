ООС: боевики совершили семь обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. С начала этого дня в районе проведения операции Объединенных сил враг семь раз обстрелял украинские позиции. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано семь вооруженных провокаций со стороны противника. Под вражеским огнем уже с начала этого периода находились опорные пункты подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Пески, Марьинка, Гнутово, Водяное и Новотроицкое", - сказал Мотузяник.
Больше всего враг активизировался в районе села Пески, которое обстрелял три раза, в том числе с применением противотанковых управляемых ракет и минометов 82-го калибра.
Также довольно мощным был враждебен обстрел Водяного, где сегодня в 7:00 боевики потратили сорок девять снарядов из ствольной артиллерии 122 калибра.
"В остальных случаях боевики вели огонь из гранатометов различных типов и стрелкового оружия, включая пулеметы крупного калибра. Чтобы угомонить противника, подразделения Объединенных сил отвечали огнем из станковых противотанковых гранатометов и другого пехотного оружия", - отметил Мотузяник.
Напомним, 28 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.