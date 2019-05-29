ООС: бойовики здійснили сім обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. З початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил ворог сім разів обстріляв українські позиції. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
"Від початку поточної доби, станом на 12:00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано сім збройних провокацій з боку противника. Під ворожим вогнем вже від початку цієї доби перебували опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил в районі населеного пункту Піски, Мар’їнка, Гнутове, Водяне та Новотроїцьке", - сказав Мотузяник.
Найбільше ворог активізувався в районі села Піски, яке обстріляв тричі, у тому числі із застосуванням протитанкових керованих ракет та мінометів 82-го калібру.
Також доволі потужним був ворожий обстріл Водяного, де сьогодні о 7:00 бойовики витратили сорок дев’ять снарядів зі ствольної артилерії 122 калібру.
"У решті випадків бойовики вели вогонь з гранатометів різних типів та стрілецької зброї, включно з кулеметами крупного калібру. Аби вгамувати противника, підрозділи Об’єднаних сил відповідали вогнем зі станкових протитанкових гранатометів та іншої піхотної зброї", - зазначив Мотузяник.
Нагадаємо, 28 травня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.