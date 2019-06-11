ООС: боевики совершили пять обстрелов, ранены двое военных
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. С начала этого периода в районе проведения операции Объединенных сил боевики пять раз обстреляли украинские позиции. В результате двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил, из них: дважды в районе населенного пункта Широкино, по направлению Саханка - из автоматического гранатомета и снайперской винтовки; Водяное, по направлению населенного пункта Уживка - из стрелкового оружия; вблизи Песок, со стороны населенного пункта Веселое - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил: в районе населенного пункта Южное, по направлению шахты имени Гагарина - из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.
Напомним, правоохранители задержали мужчину за сбыт кокаина в зону проведения операции Объединенных сил и в Киеве.