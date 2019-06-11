ООС: бойовики здійснили п'ять обстрілів, поранено двох військових
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. З початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції. У результаті двоє українських військових отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
“Від початку доби ворог п’ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів два українських військовослужбовця отримали поранення”, — йдеться в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід” противник здійснив чотири обстріли позицій Об’єднаних сил, з них: двічі в районі населеного пункту Широкине, з напрямку Саханка— з автоматичного гранатомету та снайперської гвинтівки; Водяне, з напрямку населеного пункту Ужівка— зі стрілецької зброї; поблизу Піски, зі сторони населеного пункту Веселе— з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
“В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування „Північ“ противник здійснив один обстріл позицій Об’єднаних сил: в районі населеного пункту Південне, з напрямку шахти імені Гагаріна — з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, правоохоронці затримали чоловіка за збут кокаїну у зону проведення операції Об’єднаних сил та у Києві.