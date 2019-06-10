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ООС: боевики совершили четыре обстрела

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КИЕВ. 10 июня. УНН. С начала этого периода в районе проведения операции Объединенных сил враг четыре раза обстрелял украинские позиции. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре вооруженных провокаций со стороны противника. На Луганском направлении противник с половины второго ночи в течение 35 минут выпустил 10 мин 120-го калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил, оборудованных вблизи Зайцевого", - сказал он.

Кроме того, на Донецком направлении враг с начала суток со стороны оккупированного населенного пункта Верхньоширокивское 15 минут обстреливал защитников Пищевика со станкового противотанкового гранатомета.

"А в районе Водяного боевики совершили 2 обстрела с использованием крупнокалиберных пулеметов. Первый начался в 5 утра и продолжался более полутора часов. Второй раз противник вел огонь с 7:40 до 8:15", - отметил Праута.

Кроме того, потерь среди украинских военных нет.

Напомним, в воскресенье вооруженные формирования Российской Федерации 26 раз нарушили режим прекращения огня.

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