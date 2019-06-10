ООС: бойовики здійснили чотири обстріли

"Від початку поточної доби, станом на 12:00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири збройних провокацій з боку противника. На Луганському напрямку противник з о пів на другу ночі протягом 35 хвилин випустив 10 мін 120-го калібру по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних поблизу Зайцевого", - сказав він.

Окрім того, на Донецькому напрямку ворог з початком доби з боку окупованого населеного пункту Верхньошироківське 15 хвилин обстрілював захисників Піщевика зі станкового протитанкового гранатомета.



"А в районі Водяного бойовики здійснили 2 обстріли з використанням великокаліберних кулеметів. Перший розпочався о 5-й ранку і тривав понад півтори години. Другий раз противник вів вогонь з 7:40 до 8:15", - зазначив Праута.



Окрім того, втрат серед українських військових немає.



Нагадаємо, у неділю збройні формування Російської Федерації 26 разів порушили режим припинення вогню.