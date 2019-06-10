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ООС: бойовики здійснили чотири обстріли

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КИЇВ. 10 червня. УНН. З початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил ворог чотири рази обстріляв українські позиції. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.

"Від початку поточної доби, станом на 12:00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири збройних провокацій з боку противника. На Луганському напрямку противник з о пів на другу ночі протягом 35 хвилин випустив 10 мін 120-го калібру по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних поблизу Зайцевого", - сказав він. 

Окрім того, на Донецькому напрямку ворог з початком доби з боку окупованого населеного пункту Верхньошироківське 15 хвилин обстрілював захисників Піщевика зі станкового протитанкового гранатомета.

"А в районі Водяного бойовики здійснили 2 обстріли з використанням великокаліберних кулеметів. Перший розпочався о 5-й ранку і тривав понад півтори години. Другий раз противник вів вогонь з 7:40 до 8:15", - зазначив Праута.

Окрім того, втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, у неділю збройні формування Російської Федерації 26 разів порушили режим припинення вогню.

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