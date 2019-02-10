ООС: боевики осуществили 9 обстрелов позиций украинских военных, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. 9 февраля российские боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе пять раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики вели обстрел (в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток"):
"- из минометов калибра 120 мм - в районе поселка Пески;
- из минометов калибра 82 мм - вблизи города Авдеевка;
- с автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Старогнатовка;
- с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе села Павлополь;
- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Чермалык.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У задержанного военного нашли четыре автомата Калашникова
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции:
"- дважды - из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты БМП-1, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Новотошковское;
- из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Крымское;
- из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе поселка Майское.
Вследствие преступных обстрелов боевиков трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
По данным разведки, 9 февраля, двое боевиков уничтожены и двое получили ранения.
Также, по уточненным данным, 8 февраля украинским воинами уничтожено одну боевую бронированную машину противника.
С начала текущих суток враг огонь не открывал.