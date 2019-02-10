ООС: бойовики здійснили 9 обстрілів позицій українських військових, є поранені

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. 9 лютого російські бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі п’ять разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Військові повідомили, що бойовики вели обстріл (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”):

" - з мінометів калібру 120 мм – в районі селища Піски;
- з мінометів калібру 82 мм – поблизу міста Авдіївка;
- з автоматичних станкових гранатометів – біля населеного пункту Старогнатівка;
- зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – в районі села Павлопіль;
- з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села Чермалик.

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У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції:
" - двічі – з мінометів калібрів 120 та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти БМП-1, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Новотошківське;
 - з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу села Кримське;
 - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – в районі селища Травневе.

Внаслідок злочинних обстрілів бойовиків троє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень.

Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 9 лютого, двох бойовиків знищено та двоє отримали поранення.

Також, за уточненими даними, 8 лютого українськими воїнами знищено одну бойову броньовану машину противника.

Від початку поточної доби ворог вогонь не відкривав.

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