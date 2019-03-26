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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ООС: боевики совершили 7 обстрелов позиций украинских военных

Киев • УНН

 • 8358 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. 25 марта боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, было применено запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

ООС: боевики совершили 7 обстрелов позиций украинских военных

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) обстреляли четыре раза украинских военных: “из ручных противотанковых гранатометов — в районе населенного пункта Новомихайловка; из крупнокалиберных пулеметов — вблизи села Старогнатовка и у города Красногоровка; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Лебединское. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ огневое воздействие на наших защитников осуществлялся трижды: из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 82-го калибра — в районе села Крымское; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Новотошковское; из стрелкового оружия — вблизи поселка Луганское”.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил были ранены.

“С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано”, — добавили в пресс-центре ООС.

Украинские Национальные Новости

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