ООС: боевики совершили 7 обстрелов позиций украинских военных

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) обстреляли четыре раза украинских военных: “из ручных противотанковых гранатометов — в районе населенного пункта Новомихайловка; из крупнокалиберных пулеметов — вблизи села Старогнатовка и у города Красногоровка; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Лебединское. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ огневое воздействие на наших защитников осуществлялся трижды: из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 82-го калибра — в районе села Крымское; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Новотошковское; из стрелкового оружия — вблизи поселка Луганское”.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил были ранены.

“С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано”, — добавили в пресс-центре ООС.