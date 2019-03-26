ООС: бойовики здійснили 7 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. 25 березня бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню, було застосовано заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) обстріляли чотири рази українських військових: “з ручних протитанкових гранатометів — у районі населеного пункту Новомихайлівка; з великокаліберних кулеметів — поблизу села Старогнатівка та біля міста Красногорівка; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — у районі населеного пункту Лебединське. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ вогневий вплив на наших захисників здійснювався тричі: з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів 82-го калібру — у районі села Кримське; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — у районі населеного пункту Новотошківське; зі стрілецької зброї — поблизу селища Луганське”.
Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил були поранені.
“Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано”, — додали у прес-центрі ООС.