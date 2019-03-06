ООС: боевики совершили 7 обстрелов позиций украинских военных

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) 6 раз обстреляли: “из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм — в районе населенного пункта Лебединское; из артиллерийских систем калибра 122 мм — вблизи села Водяное; из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм — у села Широкино; дважды, с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Пески; из стрелкового оружия — вблизи города Авдеевка. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ противник обстрелял подразделение украинских войск из минометов калибра 82 мм в районе села Крымское”.

В результате обстрелов двое военных получили ранения.

“По данным разведки, один оккупант был уничтожен, двое ранены. С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано”, - сообщили в пресс-центре ООС.