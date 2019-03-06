ООС: бойовики здійснили 7 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. 5 березня бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню, шість разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) 6 разів обстріляли: “з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм — у районі населеного пункту Лебединське; з артилерійських систем калібру 122 мм — поблизу села Водяне; з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм — біля села Широкине; двічі, з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — у районі населеного пункту Піски; зі стрілецької зброї — поблизу міста Авдіївка. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ противник обстріляв підрозділ українських військ із мінометів калібру 82 мм у районі села Кримське”.
В результаті обстрілів двоє військових отримали поранення.
“За даними розвідки, одного окупанта було знищено, двох поранено. Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано”, — повідомили у прес-центрі ООС.