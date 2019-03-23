ООС: боевики совершили 6 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. 22 марта боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) дважды обстреляли украинских военных: “из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов — вблизи села Водяное; из снайперского оружия — в районе населенного пункта Новомихайловка. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ оккупанты провели четыре обстрелы: дважды из минометов калибра 120 мм, а также с минометов 82-го калибра — вблизи села Новоалександровка; из минометов калибра 120 мм — в районе населенного пункта Новозвановка; из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи поселка Золотое-1”.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения.
“По данным разведки, 22 марта огнем трое оккупантов были ликвидированы и пятеро ранены. С начала текущих суток обстрелы позиций наших войск не зафиксированы”, — добавили в пресс-центре ООС.