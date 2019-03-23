ООС: бойовики здійснили 6 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. 22 березня бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) двічі обстріляли українських військових: “з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів — поблизу села Водяне; зі снайперської зброї — у районі населеного пункту Новомихайлівка. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ окупанти здійснили чотири обстріли: двічі з мінометів калібру 120 мм, а також із мінометів 82-го калібру — поблизу села Новоолександрівка; з мінометів калібру 120 мм — у районі населеного пункту Новозванівка; з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу селища Золоту-1”.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув і один отримав поранення.
“За даними розвідки, 22 березня вогнем у відповідь трьох окупантів було ліквідовано та п’ятьох поранено. Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано”, — додали у прес-центрі ООС.