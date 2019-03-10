ООС: боевики осуществили 3 обстрела позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. 9 марта российские боевики трижды нарушили режим прекращения огня, два раза применив вооружение, запрещенное минского договоренностями. Противник обстреливал позиции наших войск из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг "обстрелял наши позиции из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Лебединский".
В свою очередь, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела подразделений украинских войск:
"Из минометов калибра 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов - в районе города Попасная;
из стрелкового оружия - в пределах участка разведения сторон вблизи поселка городского типа Станица Луганская".
Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.
С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.