ООС: бойовики здійснили 3 обстріли позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. 9 березня російські бойовики тричі порушили режим припинення вогню, два рази застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Противник обстрілював позиції наших військ із мінометів калібрів 120 та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог "обстріляв наші позиції з мінометів калібру 120 мм у районі населеного пункту Лебединське".
У свою чергу, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли підрозділів українських військ:
"з мінометів калібру 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів – у районі міста Попасна;
зі стрілецької зброї – у межах ділянки розведення сторін поблизу селища міського типу Станиця Луганська".
Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає.
Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.