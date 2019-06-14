ООС: боевики совершили 29 обстрелов позиций украинских военных, один защитник ранен
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. 13 июня вооруженные формирования Российской Федерации 29 раз нарушили режим прекращения огня. Из них три раза - с применением запрещенных минского соглашениями 152 мм артиллерии, минометов калибра 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
Четыре раза Водяное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
Новоселовка Вторая - гранатометы различных систем;
три раза район населенного пункта Широкино - гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;
дважды Новотроицкое - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
Новомихайловка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
два раза вблизи Лебединского - с противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
в районе Березово - автоматические гранатометы и стрелковое оружие;
вблизи населенного пункта Талаковка - с противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
Богдановка - крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
Талаковка - противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 11 раз:
Боровское - артиллерия калибра 152 мм;
район населенного пункта Луганское - автоматические гранатометы, стрелковое оружие;
дважды Золотое-4 - минометы калибра 82 мм минометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
Зайцево - гранатометы различных систем;
два раза Южное - гранатометы различных систем и стрелковое оружие;
вблизи Луганское - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
Станица-Луганская - стрелковое оружие;
дважды Крымское - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и еще один боевую травму. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащему Минским договоренностям.
По данным разведки 13 июня один оккупант получил ранения, а также были уничтожены один грузовик и гаубица Д-30.
С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил один обстрелы позиций украинских защитников:
вблизи населенного пункта Марьинка - минометы различных систем и стрелковое оружие;
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил:
Южное - гранатометы различных систем и стрелковое оружие;
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.