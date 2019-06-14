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ООС: бойовики здійснили 29 обстрілів позицій українських військових, одного захисника поранено

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. 13 червня збройні формування Російської Федерації 29 разів порушили режим припинення вогню. З них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 152 мм артилерії, мінометів калібру 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу штабу ООС.

ООС: бойовики здійснили 29 обстрілів позицій українських військових, одного захисника поранено

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

Чотири рази Водяне – із гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
Новоселівка Друга – гранатомети різних систем;
три рази район населеного пункту Широкине – гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети;
двічі Новотроїцьке - із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
Новомихайлівка - із гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
два рази поблизу Лебединського – із протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
в районі Березове – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя;
поблизу населеного пункту Талаківка – із протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
Богданівка – великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
Талаківка – протитанкові гранатомети , великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 11 разів:
Борівське – артилерія калібру 152 мм;
район населеного пункту Луганське – автоматичні гранатомети, стрілецька зброя;
двічі Золоте-4 – міномети калібру 82 мм міномети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
Зайцеве – гранатомети різних систем;
два рази Південне - гранатомети різних систем та стрілецька зброя;
поблизу Луганське - гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
Станиця-Луганська – стрілецька зброя;
двічі Кримське - гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення та ще один бойову травму. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 13 червня один окупант отримав поранення, а також було знищено одну вантажівку та гаубицю Д-30.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил два рази.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив один обстріли позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту Мар'їнка – міномети різних систем та стрілецька зброя;
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

Південне – гранатомети різних систем та стрілецька зброя;

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

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