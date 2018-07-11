ООС: боевики совершили 20 обстрелов позиций украинских военных

“На Луганском, Попаснянском и Свидлодарском направлениях наблюдалась незначительная враждебная активность. Российские наемники 3 раза обстреляли позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Орехово и Новолуганское. На Донецком направлении враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия беспокоил защитников Авдеевки и Опытного”, — указано в сообщении.

Также в штабе добавили, что: “Самой горячей оставалась ситуация на Мариупольском направлении. Там противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 14 раз прицельно провоцировал украинских военнослужащих на огонь. Огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил у Водяного, Лебединского, Широкино, Гнутово, Павлополь и Богдановка”.

“В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 5 раз нарушили режим прекращения огня в основном из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов на Светлодарском и Донецком направлениях противник обстреливал позиции наших защитников у Новолуганского, Марьинки, Красногоровки и Авдеевки. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки в результате подрыва на взрывном устройстве один оккупант погиб, двое ранены”, — добавили в пресс-центре ООС.