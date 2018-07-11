ООС: бойовики здійснили 20 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Минулої доби, 10 липня, обстановка в районі операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики майже по всій лінії зіткнення відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
“На Луганському, Попаснянському та Свідлодарському напрямках спостерігалася незначна ворожа активність. Російські найманці 3 рази обстріляли позиції Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Оріхове та Новолуганське. На Донецькому напрямку ворог з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї турбував захисників Авдіївки та Опитного”, — вказано у повідомленні.
Також у штабі додали, що: “Найгарячішою залишалася ситуація на Маріупольському напрямку. Там противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї 14 разів прицільно провокував українських військовослужбовців на вогонь у відповідь. Вогневого впливу зазнали позиції Об’єднаних сил біля Водяного, Лебединського, Широкиного, Гнутового, Павлополя та Богданівки”.
“Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 5 разів порушили режим припинення вогню переважно з великокаліберних кулеметів та гранатометів на Світлодарському та Донецькому напрямках противник обстрілював позиції наших захисників біля Новолуганського, Мар’їнки, Красногорівки та Авдіївки. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. За даними розвідки в результаті підриву на вибуховому пристрої один окупант загинув, двоє поранені”, — додали у прес-центрі ООС.