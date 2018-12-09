ООС: боевики совершили 13 обстрелов позиций украинских военных

Военные сообщили, что боевики: “вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, враг, из минометов калибра 82 мм, дважды открывал огонь неподалеку Крымского и один раз — вблизи Песков. В общем, для обстрелов, противник использовал 39 мин.

За прошедшие сутки, враг стрелял по нашим позициям еще на подступах к населенным пунктам Троицкое, Новолуганское, Шумы, Невельске, Тарамчук, Марьинка, Чермалык и Гнутово. Огонь из тяжелого вооружения в этих случаях не открывался.

В ходе боевых действий, легко ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил”.

“С начала этого периода, со станковых гранатометов, противник провоцировал наших защитников на подступах к Гнутово. Потерь среди украинских военных нет. По данным разведки, 8 декабря, трех боевиков уничтожено, а еще четыре человека из состава вооруженных формирований Российской Федерации учтены, как санитарные потери”, — сообщили в пресс-центре ООС.