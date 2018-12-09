ООС: бойовики здійснили 13 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Вчора, 8 грудня, ситуація в районі проведення операції мала ознаки до загострення на Луганському напрямку, проте, залишається цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. У трьох випадках противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики: "вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, ворог, з мінометів калібру 82 мм, двічі відкривав вогонь неподалік Кримського та один раз – поблизу Пісків. Загалом, для обстрілів, противник використав 39 мін.
Упродовж минулої доби, ворог стріляв по наших позиціях ще й на підступах до населених пунктів Троїцьке, Новолуганське, Шуми, Невельське, Тарамчук, Мар'їнка, Чермалик та Гнутове. Вогонь з важкого озброєння у цих випадках не відкривався.
У ході бойових дій, легко поранено одного військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил".
"Від початку цієї доби, зі станкових гранатометів, противник провокував наших оборонців на підступах до Гнутового. Втрат серед українських військових немає. За даними розвідки, 8 грудня, трьох бойовиків знищено, а ще чотири особи зі складу збройних формувань Російської Федерації обліковані, як санітарні втрати", — повідомили у прес-центрі ООС.