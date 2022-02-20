ООС: боевики с начала суток 46 раз нарушили "тишину"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. По состоянию на 16:00 воскресенья, 20 февраля, со стороны российских окпационных войск зафиксировано уже 46 нарушений режима прекращения огня. Об этом заявил представитель пресс-службы Объединенных сил на брифинге в воскресенье, передает корреспондент УНН.
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"Сегодня по состоянию на 16 часов со стороны русско-оккупационных войск зафиксировано 46 нарушений режима прекращения огня, 42 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - сообщил спикер.
Детали
Сообщается, что противик задействовал артиллеристские системы калибра 152 мм и 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем.
Также по информации пресс-службы, в результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения.
"Сейчас он находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное", - сообщил спикер.
Добавим
По данным пресс-службы ООС, по состоянию на 12:00 воскресенья, 20 февраля, со стороны российских оккупационных войск было зафиксировано 30 нарушений режима прекращения огня.