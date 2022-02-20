ООС: бойовики з початку доби 46 разів порушили "тишу"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Станом на 16:00 неділі, 20 лютого, з боку російських окпаційних військ зафіксовано вже 46 порушень режиму припинення вогню. Про це заявив представник пресслужби Об'єднаних сил на брифінгу в неділю, передає кореспондент УНН.
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"Сьогодні станом на 16 годину з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 46 порушень режиму припинення вогню, 42 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - повідомив речник.
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Повідомляється, що противик задіяв артилеристські системи калібру 152 мм та 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем.
Також за інформацією пресслужби, внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення.
"Наразі він перебуває у лікувальному закладі, стан його здоров'я - задовільний", - повідомив речник.
Додамо
За даними пресслужби ООС, станом на 12:00 неділі, 20 лютого, з боку російських окупаційних військ було зафіксовано 30 порушень режиму припинення вогню.