ООС: боевики восемь раз открывали огонь по позициям ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Представители незаконных вооруженных формирований восемь раз открывали огонь по позициям украинских войск в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"В течение текущих суток противник восемь раз открывал огонь по позициям наших войск, восемь раз применив и вооружение, которое запрещено Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял украинские позиции из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Водяное, из минометов 82-го калибра - вблизи села Гнутово.
А в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили шесть обстрелов позиций подразделений Объединенных сил, а именно из минометов калибра 120 мм - вблизи населенных пунктов Новозвановка, Новоалександровка и Золотое-4, из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов - около поселка Новолуганское, из минометов 82-го калибра, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - вблизи города Попасная, из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Крымское.
В результате обстрелов один военнослужащий получил ранения.
"На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - добавили в штабе.
Ранее сообщалось, что с начала этих суток в зоне ООС зафиксировано три вражеских обстрела.
Напомним, за прошедшие сутки противник совершил 7 обстрелов позиций украинских военных.