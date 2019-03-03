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ООС: боевики восемь раз открывали огонь по позициям ВСУ

ООС: боевики восемь раз открывали огонь по позициям ВСУ

Киев  •  УНН

 • 9092 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Представители незаконных вооруженных формирований восемь раз открывали огонь по позициям украинских войск в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток противник восемь раз открывал огонь по позициям наших войск, восемь раз применив и вооружение, которое запрещено Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял украинские позиции из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Водяное, из минометов 82-го калибра - вблизи села Гнутово.

А в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили шесть обстрелов позиций подразделений Объединенных сил, а именно из минометов калибра 120 мм - вблизи населенных пунктов Новозвановка, Новоалександровка и Золотое-4, из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов - около поселка Новолуганское, из минометов 82-го калибра, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - вблизи города Попасная, из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Крымское.

В результате обстрелов один военнослужащий получил ранения.

"На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - добавили в штабе.

Ранее сообщалось, что с начала этих суток в зоне ООС зафиксировано три вражеских обстрела.

Напомним, за прошедшие сутки противник совершил 7 обстрелов позиций украинских военных.

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