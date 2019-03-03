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ООС: бойовики вісім разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

ООС: бойовики вісім разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Представники незаконних збройних формувань вісім разів відкривали вогонь по позиціях українських військ у зоні проведення операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"Протягом поточної доби противник вісім разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, вісім разів застосувавши і озброєння, заборонене Мінськими домовленостями", - йдеться в повідомленні.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстріляв українські позиції з мінометів калібрів 120 та 82 мм – у районі населеного пункту Водяне, з мінометів 82-го калібру – поблизу села Гнутове.

А в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили шість обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил, а саме з мінометів калібру 120 мм – поблизу населених пунктів Новозванівка, Новоолександрівка та Золоте-4, з мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів – біля селища Новолуганське, з мінометів 82-го калібру, озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів – поблизу міста Попасна, з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Кримське.

У результаті обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.

"На обстріли противника наші захисники щоразу відповідали адекватним вогнем. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - додали у штабі.

Раніше повідомлялося, що з початку цієї доби в зоні ООС зафіксовано три ворожі обстріли.

Нагадаємо, за минулу добу противник здійснив 7 обстрілів позицій українських військових.

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