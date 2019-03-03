З початку доби в зоні ООС зафіксовано три ворожі обстріли

КИЇВ. 3 березня. УНН. З початку цієї доби, станом на 12:00, в зоні операції об’єднаних сил зафіксовано три ворожі обстріли. Про це під час брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.