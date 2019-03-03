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З початку доби в зоні ООС зафіксовано три ворожі обстріли

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КИЇВ. 3 березня. УНН. З початку цієї доби, станом на 12:00, в зоні операції об’єднаних сил зафіксовано три ворожі обстріли. Про це під час брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.

"Від початку цієї доби, станом на 12.00 зафіксовано три факти відкриття вогню з боку противника, усі із застосуванням великокаліберних мінометів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі обстріли велися із застосуванням великокаліберних мінометів.

Так, під ворожими обстрілами перебували оборонні укріплення українських військ в районі н.п. Новозванівка, Новоолександрівка та с. Золоте-4. Там противник застосував міномети з витратою загалом 42 міни 120-го калібру. Обстріли велися з боку окупованих селищ Калинове та Первомайськ.

За даними Мотузяника, втрат у лавах українських військ з початку доби немає.

Нагадаємо, за минулу добу противник здійснив 7 обстрілів позицій українських військових.

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