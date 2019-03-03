С начала суток в зоне ООС зафиксировано три вражеских обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. С начала этого периода, по состоянию на 12:00, в зоне операции Объединенных сил зафиксировано три вражеских обстрела. Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"С начала этого периода, по состоянию на 12:00 зафиксировано три факта открытия огня со стороны противника, все с применением крупнокалиберных минометов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все обстрелы велись с применением крупнокалиберных минометов.
Так, под вражескими обстрелами находились оборонительные укрепления украинских войск в районе н.п. Новозвановка, Новоалександровка и с. Золотое-4. Там противник применил минометы с расходом всего 42 мины 120-го калибра. Обстрелы велись со стороны оккупированных сел Калиново и Первомайск.
По данным Мотузяника, потерь в рядах украинских войск с начала суток нет.
Напомним, за прошедшие сутки противник совершил 7 обстрелов позиций украинских военных.