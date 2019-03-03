ООС: бойовики здійснили 7 обстрілів позицій українських військових

Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) 6 разів обстріляли: “двічі, з мінометів калібрів 120 та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — у районі населеного пункту Лебединське; з мінометів калібру 120 мм — поблизу села Водяне; з автоматичних станкових гранатометів — у районі населеного пункту Верхньоторецьке; з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї — біля селища Піски; зі станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — у районі населеного пункту Павлопіль. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ окупанти обстріляли позицію підрозділу Об’єднаних сил у районі населеного пункту Травневе з автоматичних станкових гранатометів наших захисників”.

В результаті обстрілів один військовий був поранений.

“За даними розвідки, 2 березня одного окупанта було ліквідовано та одного поранено. Крім того, знищено одну одиницю військової техніки противника. Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції наших військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ поблизу населених пунктів Новозванівка та Золоте-4 з мінометів калібру 120 мм, витративши 30 мін. Втрат серед особового складу немає”, — додали у прес-центрі ООС.