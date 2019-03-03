ООС: боевики совершили 7 обстрелов позиций украинских военных

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) 6 раз обстреляли: “дважды, из минометов калибров 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Лебединское; из минометов калибра 120 мм — вблизи села Водяное; с автоматических станковых гранатометов — в районе населенного пункта Верхнеторецкое; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия — у поселка Пески; со станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Павлополь. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ оккупанты обстреляли позиции подразделения Объединенных сил в районе населенного пункта Майское с автоматических станковых гранатометов наших защитников”.

В результате обстрелов один военный был ранен.

“По данным разведки, 2 марта один оккупант был ликвидирован и один ранен. Кроме того, уничтожено одну единицу военной техники противника. С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ вблизи населенных пунктов Новозвановка и Золотое-4 из минометов калибра 120 мм, потратив 30 мин. Потерь среди личного состава нет”, - добавили в пресс-центре ООС.