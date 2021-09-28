ООС: боевики восемь раз нарушили "режим тишины", есть раненый

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 27 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения возросла. Вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.

Детали

В направлении Попасной противник совершил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Катериновки враг вел беспокоящие огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Новолуганского оккупанты 4 раза открывали огонь, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Неподалеку Золотого-4 российские наемники обстреливали позиции наших защитников с ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Причепиловка оккупанты использовали гранатометы различных систем.

Ситуация с начала суток

С начала этого периода, 28 сентября, российско-оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В направлении Крымского вооруженные формирования РФ дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

“В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья — удовлетворительное”, — сообщили в штабе.

Реакция украинской стороны

Наши военнослужащие открывали адекватный огонь и заставили противника прекратить огневую активность, добавили в штабе.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним

ВСУ не фиксируют массовое возвращение в пункты дислокации российских военных после “Запада-2021”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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