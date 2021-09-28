ООС: боевики восемь раз нарушили "режим тишины", есть раненый

Напомним
ВСУ не фиксируют массовое возвращение в пункты дислокации российских военных после “Запада-2021”.
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 27 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения возросла. Вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.
Детали
В направлении Попасной противник совершил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Катериновки враг вел беспокоящие огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Возле Новолуганского оккупанты 4 раза открывали огонь, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Неподалеку Золотого-4 российские наемники обстреливали позиции наших защитников с ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Причепиловка оккупанты использовали гранатометы различных систем.
Ситуация с начала суток
С начала этого периода, 28 сентября, российско-оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня.
В направлении Крымского вооруженные формирования РФ дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
“В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья — удовлетворительное”, — сообщили в штабе.
Реакция украинской стороны
Наши военнослужащие открывали адекватный огонь и заставили противника прекратить огневую активность, добавили в штабе.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним
ВСУ не фиксируют массовое возвращение в пункты дислокации российских военных после “Запада-2021”.