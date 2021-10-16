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ООС: боевики восемь раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 октября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования огня. За прошедшие сутки, 15 октября, российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.

Детали

Вблизи Новозвановки враг дважды вел огонь, используя минометы калибра 120 мм и противотанковый ракетный комплекс.

Неподалеку Золотого-4 наемники совершили два обстрела из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия.

В районе Авдеевки оккупанты обстреливали наши позиции из минометов калибра 82 мм.

В сторону Новотошковское противник открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

Позиции украинских воинов у Красногоровки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

У Лебединского враг применил минометы калибра 120 мм.

“В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину предоставлена домедицинская помощь и он был эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное”, — сообщили в штабе.

Реакция украинской стороны

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь, не применяя запрещено минского договоренностями вооружения.

Ситуация с начала суток

По состоянию на 7 часов утра 16 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

“Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению”, — резюмировали военные.

Напомним

СБУ допросила боевика, который проводил разведку позиции ВСУ под видом разминирования.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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