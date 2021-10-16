ООС: боевики восемь раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

Напомним
СБУ допросила боевика, который проводил разведку позиции ВСУ под видом разминирования.
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования огня. За прошедшие сутки, 15 октября, российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.
Детали
Вблизи Новозвановки враг дважды вел огонь, используя минометы калибра 120 мм и противотанковый ракетный комплекс.
Неподалеку Золотого-4 наемники совершили два обстрела из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия.
В районе Авдеевки оккупанты обстреливали наши позиции из минометов калибра 82 мм.
В сторону Новотошковское противник открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.
Позиции украинских воинов у Красногоровки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
У Лебединского враг применил минометы калибра 120 мм.
“В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину предоставлена домедицинская помощь и он был эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное”, — сообщили в штабе.
Реакция украинской стороны
На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь, не применяя запрещено минского договоренностями вооружения.
Ситуация с начала суток
По состоянию на 7 часов утра 16 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
“Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению”, — резюмировали военные.
Напомним
СБУ допросила боевика, который проводил разведку позиции ВСУ под видом разминирования.