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ООС: боевики восемь раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

Киев • УНН

 • 15610 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

ООС: боевики восемь раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

Подавляющее большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.

  • Ночью противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял наших военнослужащих у Авдеевки, а вечером применил здесь подствольные гранатометы и стрелковое оружие.
  • По защитникам Павлополя противник дважды вел огонь с применением автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • На окраине населенного пункта Пески российские оккупанты обстреливали из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
  • Неподалеку Тарамчук и Каменки противник вел огонь по нашим позициям из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

“Наши военнослужащие своевременно реагировали на все враждебные вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов”, — сообщили военнослужащие.

В свою очередь, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, российские наемники из станковых противотанковых гранатометов вели огонь по нашим защитникам недалеко от населенного пункта Попасная.

“В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, — добавили в штабе.

“Подразделения Объединенных сил на вражеские попытки обострить ситуацию вдоль линии соприкосновения и в дальнейшем будут оперативно и жестко реагировать из имеющихся огневых средств. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется украинскими военнослужащими”, — отметили в пресс-центре.

“По данным разведки, 6 мая украинские военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов и еще трех ранили. С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли ”, - сообщили украинские защитники.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, резюмировали в штабе.

Напомним, ранее разведка сообщила, что боевики активизировали подготовку для проведения ротации “передовых подразделений”.

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