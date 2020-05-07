ООС: бойовики вісім разів обстріляли українські позиції, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Минулої доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Переважну більшість обстрілів зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
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- Вночі противник з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляв наших військовослужбовців біля Авдіївки, а надвечір застосував тут підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.
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- По оборонцях Павлополя противник двічі вів вогонь із застосуванням автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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- Околиці населеного пункту Піски російські окупанти обстрілювали з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.
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- Неподалік Тарамчука та Кам’янки противник вів вогонь по наших позиціях з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
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“Наші військовослужбовці своєчасно реагували на усі ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях противника змушували його відмовитись від продовження обстрілів”, — повідомили військовослужбовці.
У свою чергу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, російські найманці зі станкових протитанкових гранатометів вели вогонь по наших захисниках неподалік населеного пункту Попасна.
“Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, — додали у штабі.
“Підрозділи Об’єднаних сил на ворожі спроби загострити ситуацію вздовж лінії зіткнення й надалі будуть оперативно та жорстко реагувати з наявних вогневих засобів. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється українськими військовослужбовцями”, — зазначили у пресцентрі.
“За даними розвідки, 6 травня українські військовослужбовці знищили двох російських окупантів та ще трьох поранили. Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли”, — повідомили українські захисники.
За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, резюмували у штабі.
Нагадаємо, раніше розвідка повідомила, що бойовики активізували підготовку для проведення ротації “передових підрозділів”.