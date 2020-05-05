Бойовики активізували підготовку для проведення ротації "передових підрозділів" - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Російсько-окупаційні війська готують ротацію передових підрозділів на окупованих територіях армійських корпусів 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ). Про це на щоденному брифінгу повідомив представник пресцентру Міноборони полковник Максим Праута, передає кореспондент УНН.
"Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про активізацію командуванням російсько-окупаційних військ підготовки до проведення чергової ротації передових підрозділів. Зокрема, на базі перших мотострілецьких батальйонів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК триває формування тактичних груп, які передбачається направити на передову у другій половині травня", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що терміни проведення ротації можуть бути перенесені, "зважаючи на незадовільне логістичне забезпечення більшості із зазначених підрозділів, у т.ч. медичним майном — через банальне його розкрадання".
"Це явище набуло такого масштабу, що виявлені факти нестачі медичних захисних засобів з російської "гуманітарної допомоги" та їх реалізації через мережу місцевих аптек навіть стали предметом службового розслідування", - резюмували в ООС.
Як повідомлялося раніше в УНН, з початку доби бойовики двічі обстріляли українські позиції на Донбасі.