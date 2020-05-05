ООС: з початку доби бойовики двічі обстріляли українські позиції на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Станом на 12:30, незаконні збройні формування двічі обстріляли українські позиції поблизу Оріхового та Невельського. Про це на щоденному брифінгу повідомив представник пресцентру Міноборони полковник Максим Праута, передає кореспондент УНН.
"Щодо обстановки на лінії фронту станом на 12:30 сьогодні. Ніч минула спокійно, проте вже вранці російсько-окупаційні війська здійснили 2 обстріли", - йдеться у повідомленні.
Так, на Луганському напрямку близько 10-ї години противник застосував стрілецьку зброю біля Оріхового. Також у цей час тут було зафіксовано активність ворожого снайпера.
На Донецькому напрямку після 6-ї години ранку на наших позиціях неподалік Невельського розірвалися 6 мін калібру 82-мм.
"У відповідь на ці порушення окупантами режиму припинення вогню підрозділи Об’єднаних сил одразу застосували чергові вогневі засоби, не допустивши втрат у своїх лавах", - резюмували в ООС.
Зазначається, що втрати ворога у результаті ведення силами ООС вогню у відповідь уточнюються, випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.
Як повідомлялося раніше в УНН, збройні формування РФ обстріляли житлові квартали на Донбасі - ООС.