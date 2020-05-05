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ООС: з початку доби бойовики двічі обстріляли українські позиції на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Станом на 12:30, незаконні збройні формування двічі обстріляли українські позиції поблизу Оріхового та Невельського. Про це на щоденному брифінгу повідомив представник пресцентру Міноборони полковник Максим Праута, передає кореспондент УНН.

ООС: з початку доби бойовики двічі обстріляли українські позиції на Донбасі

"Щодо обстановки на лінії фронту станом на 12:30 сьогодні. Ніч минула спокійно, проте вже вранці російсько-окупаційні війська здійснили 2 обстріли", - йдеться у повідомленні.

Так, на Луганському напрямку близько 10-ї години противник застосував стрілецьку зброю біля Оріхового. Також у цей час тут було зафіксовано активність ворожого снайпера.

На Донецькому напрямку після 6-ї години ранку на наших позиціях неподалік Невельського розірвалися 6 мін калібру 82-мм.

"У відповідь на ці порушення окупантами режиму припинення вогню підрозділи Об’єднаних сил одразу застосували чергові вогневі засоби, не допустивши втрат у своїх лавах", - резюмували в ООС.

Зазначається, що втрати ворога у результаті ведення силами ООС вогню у відповідь уточнюються, випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомлялося раніше в УНН, збройні формування РФ обстріляли житлові квартали на Донбасі - ООС. 

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