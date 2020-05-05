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ООС: с начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе

Киев • УНН

 • 18749 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. По состоянию на 12:30, незаконные вооруженные формирования дважды обстреляли украинские позиции вблизи Орехового и Невельского. Об этом на ежедневном брифинге сообщил представитель пресс-центра Минобороны полковник Максим Праута, передает корреспондент УНН.

ООС: с начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе

"Об обстановке на линии фронта по состоянию на 12:30 сегодня. Ночь прошла спокойно, однако уже утром российско-оккупационные войска осуществили 2 обстрела", - говорится в сообщении.

Так, на Луганском направлении около 10 часов противник применил стрелковое оружие возле Орехового. Также в это время здесь было зафиксировано активность вражеского снайпера.

На Донецком направлении после 6 часов утра на наших позициях неподалеку Невельского разорвались 6 мин калибра 82-мм.

"В ответ на эти нарушения оккупантами режима прекращения огня подразделения Объединенных сил сразу применили дежурные огневые средства, не допустив потерь в своих рядах", - резюмировали в ООС.

Отмечается, что потери врага в результате ведения силами ООС ответного огня уточняются, случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщалось ранее в УНН, вооруженные формирования РФ обстреляли жилые кварталы на Донбассе - ООС.

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