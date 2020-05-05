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Збройні формування РФ обстріляли житлові квартали на Донбасі - ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Збройні формування Росії обстріляли житлові квартали населених пунктів на Донбасі, що знаходяться поблизу лінії зіткнення. Про це у понеділок пізно ввечері повідомили у пресцентрі штабу ООС, передає УНН.

Збройні формування РФ обстріляли житлові квартали на Донбасі - ООС

“Збройні формування Російської Федерації продовжують навмисно обстрілювати житлові квартали населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Так, сьогодні зранку у Верхньоторецькому одна з 82 мм мін розірвалася в небезпечній близькості від приватного будинку місцевої жительки. Осколками було пошкоджено помешкання та господарські споруди”, — повідомили військовослужбовці.

“Також днями зафіксовано обстріл населеного пункту Золоте-4. Там під вогонь окупантів потрапив житловий будинок громадянки К. На щастя внаслідок злочинних дій російських загарбників ніхто з мирних мешканців не постраждав”, — додали у штабі.

“Таким чином окупанти в черговий раз відкрито продемонстрували своє цинічне ставлення до життя та здоров’я мирних мешканців Донбасу й вкотре підтвердили відкрите ігнорування Мінських домовленостей і Міжнародного гуманітарного права”, — резюмував пресцентр штабу ООС у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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