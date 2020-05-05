ООС: бойовики 12 разів обстріляли українські позиції, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. За минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” ворог:
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- Двічі обстрілював наші позиції неподалік Верхньоторецького з мінометів 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а біля Красногорівки застосував 14 мін 82-го калібру та станкові протитанкові гранатомети.
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- Біля Новотроїцького, Авдіївки та два рази по околицях Старогнатівки загарбники вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
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- Неподалік Водяного російські збройні формування застосовували станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
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- Поруч з Широкиним ворог обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” ворог:
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- З мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також станкових протитанкових гранатометів двічі обстріляв захисників Кримського.
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- По оборонцях населеного пункту Оріхове противник вів вогонь зі 120 мм та 82 мм мінометів, використавши загалом 41 міну, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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“Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. По опорних пунктах окупантів, з яких вівся вогонь, наші підрозділи відповіли зі штатного озброєння. Завдяки відвазі та рішучості українських військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил ворог був змушений припинити свої злочинні дії”, — повідомили військові.
За даними розвідки, 4 травня українські військовослужбовці ліквідували одного російського окупанта та щонайменше двох поранили. Окрім цього наші воїни знищили військову вантажівку противника, повідомили у штабі.
Зазначається, що від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник з 82 мм мінометів обстріляв наші позиції біля Невельського. У відповідь на порушення наші воїни застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися.
“За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано”, — повідомили у пресцентрі.
Нагадаємо, у ЗСУ від коронавірусної хвороби одужали 33 особи.