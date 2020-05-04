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У ЗСУ від коронавірусної хвороби одужали 33 особи

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Станом на ранок понеділка у Збройних силах України зареєстровано 48 випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19. При цьому на сьогодні одужало від хвороби 33 особи. Про це інформує командування Медичних сил ЗСУ, передає УНН.

У ЗСУ від коронавірусної хвороби одужали 33 особи

"На 07:00 4 травня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 48 осіб. Також за період пандемії одужали 33 особи та 2 летальних випадки", - повідомили у командуванні.

Зазначається, що на ізоляції, у тому числі самоізоляції, на сьогодні перебуває 311 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 107 осіб.

"За минулу добу зареєстровано два нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Один військовослужбовець перебуває у закладі охорони здоров’я (ВМКЦ Центрального регіону), у Чернівецькій області – один військовослужбовець лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні", - повідомили у ЗСУ.

Нагадаємо, на 9 годину 4 травня в Україні зафіксовано 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з яких 418 - за минулу добу.

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